Президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций в отношении Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе. Хотя он и не хочет связывать эти два факта.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в рамках Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”.

У Зеленского спросили, повлияло ли введение санкций на переговоры Трехсторонней контактной группы и “нормандского” формата.

“Повлияло ли, сложно сказать. Я считаю, что если люди со здравым смыслом, это не должно влиять. Но мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что в среду, 9 марта, должны состояться переговоры “очередные важные об усиленном контроле” за ситуацией в зоне конфликта на Донбассе.

Зеленский уточнил, что хочет услышать “выводы после этих разговоров”.

(На видео – с 35:00)

Как известно, в начале февраля по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Козак является номинальным держателем этих медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Вещание указанных каналов было заблокировано.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.