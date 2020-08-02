Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 – это своего рода катастрофа, последствия которой мир будет ощущать еще десятилетиями.

Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, сообщает агентство Reuters.

“Пандемия – это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий”, – подчеркнул он. “Многие страны, считавшие, что наихудшее позади, теперь сталкиваются с новыми вспышками. В некоторых странах, которые пострадали меньше в первые недели, в настоящее время наблюдается рост числа случаев заражения и смертей. А некоторые из них, имеющие крупные вспышки, взяли их под контроль”, – добавил глава ВОЗ.

Гебреисус отметил, что многое о коронавирусе еще остается неизвестным, а жители государств – уязвимыми для COVID-19.

“Ранние результаты исследований на антитела показывают единую картину: большинство людей в мире остаются восприимчивыми к этому вирусу даже в районах, где произошли серьезные вспышки”, – рассказал он.

Участники заседания комитета ВОЗ отметили “ожидаемый затяжной характер” пандемии и подчеркнули важность мер по борьбе с коронавирусом на национальном, региональном и глобальном уровнях.

“После всестороннего обсуждения и анализа фактических данных комитет единогласно согласился с тем, что вспышка по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение”, – говорится в сообщении ВОЗ.

Комитет вынес ряд рекомендаций как ВОЗ, так и государствам-участникам. Среди них: поддерживать страны в противодействии распространению заболевания, способствовать ускорению научных исследований и расширению доступа к лекарственным препаратам и вакцинам (по мере их появления).

Странам комитет рекомендовал поддержать научные исследования по COVID-19, в том числе финансово. Кроме того, странам рекомендовано усилить эпиднадзор в сфере общественного здравоохранения для выявления случаев заражений и отслеживания контактов.

Комитет ВОЗ собирается на заседание в четвертый раз с начала пандемии.

Согласно данным на сайте ВОЗ, с начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились 17,66 млн человек. Более 680 тысяч скончались.