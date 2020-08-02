Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, сообщает агентство Reuters.
“Пандемия – это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий”, – подчеркнул он.
“Многие страны, считавшие, что наихудшее позади, теперь сталкиваются с новыми вспышками. В некоторых странах, которые пострадали меньше в первые недели, в настоящее время наблюдается рост числа случаев заражения и смертей. А некоторые из них, имеющие крупные вспышки, взяли их под контроль”, – добавил глава ВОЗ.
Гебреисус отметил, что многое о коронавирусе еще остается неизвестным, а жители государств – уязвимыми для COVID-19.
“Ранние результаты исследований на антитела показывают единую картину: большинство людей в мире остаются восприимчивыми к этому вирусу даже в районах, где произошли серьезные вспышки”, – рассказал он.
Участники заседания комитета ВОЗ отметили “ожидаемый затяжной характер” пандемии и подчеркнули важность мер по борьбе с коронавирусом на национальном, региональном и глобальном уровнях.
“После всестороннего обсуждения и анализа фактических данных комитет единогласно согласился с тем, что вспышка по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение”, – говорится в сообщении ВОЗ.
Комитет вынес ряд рекомендаций как ВОЗ, так и государствам-участникам. Среди них: поддерживать страны в противодействии распространению заболевания, способствовать ускорению научных исследований и расширению доступа к лекарственным препаратам и вакцинам (по мере их появления).
Странам комитет рекомендовал поддержать научные исследования по COVID-19, в том числе финансово. Кроме того, странам рекомендовано усилить эпиднадзор в сфере общественного здравоохранения для выявления случаев заражений и отслеживания контактов.
Комитет ВОЗ собирается на заседание в четвертый раз с начала пандемии.
Согласно данным на сайте ВОЗ, с начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились 17,66 млн человек. Более 680 тысяч скончались.
- Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса изменила жизни многих людей, из-за чего обычные ситуации могут трансформироваться в вопросы “жизни и смерти”.
- В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает разработку и тестирование 163 потенциальных вакцин от COVID-19. К третьей стадии испытаний дошли только 3 препарата.