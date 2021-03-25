Папа Римский Франциск принял решение снизить зарплаты кардиналам и другим католическим священнослужителям, как следствие пандемии коронавируса. Речь идет о снижении зарплат на 10 %.

Об этом сообщает ВВС.

С апреля кардиналам снизят зарплаты на 10%. Они получали около 5,9 тысячи долларов в месяц и жили в субсидируемом жилье. Такая мера вызвана тем, что из-за пандемии возник большой дефицит в бюджете.

По прогнозам Ватикана, в этом году дефицит составит 50 миллионов евро. Ватикан получил доход из-за закрытия музеев и других достопримечательностей на время локдауна.

До этого Папа заявлял о том, что не хотел бы увольнять людей из-за “экономических сложностей”.

Накануне в Ватикане сообщили, что Франциск издал указ, предусматривающий пропорциональные сокращения, начиная с 1 апреля.

Священникам снизят зарплаты на 3-8%. Зарплаты повышать не будут до марта 2023 года.