Covid-19 Украина

обновлено 01.01.2021 в 19:01

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Последствия новогодних развлечений: в Риме фейерверки убили сотни птиц

Жители Рима в новогоднюю ночь массово запускали фейерверки. Однако минутные радости закончились фатально для сотен птиц.

Пятница, 1 января 2021, 19:01

Об этом сообщают пользователи соцсетей, информируют #Буквы.

Отмечается, что после фейерверков с неба начали внезапно падать мертвые птицы, преимущественно скворцы. Они падали на дороги, тротуары и террасы домов.

Больше всего умерших птиц зафиксировали возле станции Термини, на центральной улице Виа Национале и на холме Эсквилин.

Очевидцы сообщают, что птицы испугались фейерверков и пытались убежать, но не смогли.

  • В новогоднюю ночь более двух тысяч французов решили пренебречь карантинными требованиями и устроили массовую вечеринку. Однако в их планы вмешались полицейские. По данным французских СМИ, вечеринку устроили в заброшенном ангаре. В результате разгона произошли стычки. Ранены по меньшей мере трое полицейских. Кроме того, разъяренные французы сожгли один автомобиль полиции.
  • #Буквы рассказывали, как встретил 2021 бывший нардеп и член наблюдательного совета государственного акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко.
Теги: видео, Новый год, птахи, феєрверки, Рим

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