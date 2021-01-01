Последствия новогодних развлечений: в Риме фейерверки убили сотни птиц

Жители Рима в новогоднюю ночь массово запускали фейерверки. Однако минутные радости закончились фатально для сотен птиц.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, информируют #Буквы.

Отмечается, что после фейерверков с неба начали внезапно падать мертвые птицы, преимущественно скворцы. Они падали на дороги, тротуары и террасы домов.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

Больше всего умерших птиц зафиксировали возле станции Термини, на центральной улице Виа Национале и на холме Эсквилин.

Очевидцы сообщают, что птицы испугались фейерверков и пытались убежать, но не смогли.