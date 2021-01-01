Последствия новогодних развлечений: в Риме фейерверки убили сотни птиц

Об этом сообщают пользователи соцсетей, информируют #Буквы.
Отмечается, что после фейерверков с неба начали внезапно падать мертвые птицы, преимущественно скворцы. Они падали на дороги, тротуары и террасы домов.
tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7
— Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021
Больше всего умерших птиц зафиксировали возле станции Термини, на центральной улице Виа Национале и на холме Эсквилин.
Очевидцы сообщают, что птицы испугались фейерверков и пытались убежать, но не смогли.
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