Конфликт между 1+1 media и Youtube-каналом "Geek Journal" продолжается. После жалоб медиахолдинга платформа решила окончательно заблокировать украиноязычный канал о фильмах и сериалах. Однако после общественной реакции стороны договорились о встрече.

#Буквы рассказывают, о чем договорились оппоненты.

Что говорят в 1+1?

1+1 media сделала заявление “относительно защиты авторского контента в интернете”. В сообщении говорится, что 1+1 media выступает за защиту авторского права и борьбу с незаконным использованием контента медиахолдинга на всех площадках.

Блокировкой пиратского контента в Интернете занимается сервис SUDUM, который в 1+1 называют собственной разработкой.

“Использование контента 1+1 media, как и других медиагрупп, обозревателями или блогерами в интернете разрешено только при предварительных договоренностей с правообладателями. Любое копирование, трансляция или распространение контента без такого разрешения является незаконной и расценивается как пиратство. Принцип fair use, на который ссылается автор вышеупомянутого канала, нельзя применить к каналам с монетизацией и, в частности, к заблокированным видео, поскольку они содержат рекламную интеграцию”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что Geek Journal не обратился за разрешением на использование контента 1+1, поэтому получил жалобы.

В то же время в компании заявляют, что сотрудничают с другими видеоблогерами, с которыми не возникает спорных моментов относительно использования контента.

“В свою очередь, Группа 1+1 media открыта к диалогу с авторами канала Geek Journal и приглашает команду на встречу с целью ознакомления с правилами использования авторского контента на YouTube и обсуждения сложившейся ситуации”, – заявили в 1+1.

Что говорит “Geek Journal»?

Через несколько часов основатели канала ответили на это заявление медиагруппы. В частности, в сообщении говорится, что 1+1 подменяет понятия и немного злоупотребляет правом.

“Учитывая это, мы предоставляем согласие на встречу/звонок”, – отметили представители канала.

К тому же они решили прокомментировать факты, изложенные в заявлении оппонентов и обратили внимание на несколько моментов относительно fair use или “добросовестное использование”.

Закон Украины “Об авторском праве и смежных правах” содержит исчерпывающий перечень случаев, когда авторский контент можно использовать без разрешения правообладателя. В других странах мира такие случаи известны как fair use.

В частности, без согласия правообладателя можно:

использовать короткие отрывки из опубликованных произведений в критических, полемических и информационных целях;

использовать произведения для создания на их основе пародии, то есть произведения комического, сатирического характера, который может направляться на высмеивание определенных событий или лиц.

“Закон не содержит ограничений относительно коммерческой цели такого использования. Такие правила соответствуют и в мировой практике согласно доктрине fair use”, – отметили в “Geek Journal”.

Также отмечается, что некоммерческое использование контента будет признано законным. Для установления правомерности использования такого контента учитываются и другие факторы: природа произведения, объем использования контента и его переработки, цель использования.

В “Geek Journal” заявили, что не нарушали авторское право 1+1. К тому же учредители канала обвинили медиагруппу в том, что она солгала об использовании сервиса SUDUM для определения и блокировки пиратского контента.

Холдинг пожаловался на видео двухлетней давности. Это означает, что поиск спорного контента происходил в ручном режиме, ведь сервис давно обнаружил бы давнее видео.

“Мы думаем, что вы злоупотребляете правом на защиту авторского контента, ведь на самом деле вас беспокоит критика”, – добавили в “Geek Journal”.