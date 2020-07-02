Фото переписки в чате сделал корреспондент #Букв.
“Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец…”, – написал один из нардепов.
К обсуждению присоединилась нардеп Галина Третьякова, которая ранее говорила о “детях низкого качества”.
Она считает, что отставка Смолия – это “политическая акция “Европейской солидарности”.
“Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина – Порошенко”, – написала она.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
- Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия.
- Офис Президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они называют его “плохим знаком” и говорят о возможном возвращении старых коррупционных элит.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.