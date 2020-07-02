Во фракции "Слуга народа" отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия.

Фото переписки в чате сделал корреспондент #Букв.

“Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец…”, – написал один из нардепов.

К обсуждению присоединилась нардеп Галина Третьякова, которая ранее говорила о “детях низкого качества”.

Она считает, что отставка Смолия – это “политическая акция “Европейской солидарности”.

“Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина – Порошенко”, – написала она.