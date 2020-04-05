Covid-19 Украина

обновлено 05.04.2020 в 19:02

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Настоятель Лавры «Паша Мерседес», призывавший игнорировать карантин, болен COVID-19, – СМИ

У призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.

Воскресенье, 5 апреля 2020, 19:46

Об этом сообщил внефракционный народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза на своей странице в Facebook.

“Уже несколько источников сообщили, что настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (которого журналисты называют Паша-Мерседес) болен COVID-19. Кроме того Киево-Печерская Лавра закрыта для паломников с воскресенья из-за карантина, а братию проверяют на коронавирус. Так что все говорит о том, что это скорее всего правда. Но если это правда, то можно говорить о том, что у Господа потрясающе чувство юмора. Ведь “наградить” коронавирусом Павла после того, что ранее митрополит призывал игнорировать карантин, мол, страшнее не болезнь, а грех – это реальное подтверждение поговорки “Бог шельму метит”. Этого пометил”, – написал Береза.

Он напомнил, что настоятель Киево-Печерской Лавры приглашал людей в монастырь, чтобы те причащались, молились и обнимались.

“Кстати, Павел приглашал людей в монастырь, чтобы те причащались, молились и обнимались. Надеюсь, что в случае болезни он проигнорирует лечение и использование аппарата ИВЛ, а последует своей рекомендации. Это будет честно. А в остальном рекомендую не слушать чушь лицемеров, соблюдать карантин, беречь себя, стараться не посещать общественные места без необходимости, а при симптомах COVID-19 обратиться к врачу. И не болейте”, – подчеркнул экс-нардеп.

Сразу два источника издания “Релігійна правда” из окружения митрополита рассказали, что 58-летний священнослужитель почувствовал недомогание три дня назад, а позже у него была диагностирована коронавирусная болезнь.

Примечательно, пишет издание, что несколько дней назад Павел провел службу, на которой присутствовали глава РПЦ в Украине Онуфрий (Орест Березовский), митрополит РПЦ в Украине Антоний (Иван Паканич) и народный депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский.

Также там присутствовал первый заместитель главы Офиса Президента Украины Сергей Трофимов, который занимается вопросами религии.

Стоит отметить, что 4 апреля на сайте Лавры появилось сообщение, что священнослужители Киево-Печерской Лавры прошли тестирование на коронавирус.

“Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет”, – говорится в сообщении.

В Лавре рассказали, что в помещениях провели дезинфекцию.

Однако позже 4 апреля Киево-Печерская Лавра опубликовала объявление, что срочно закрывается на карантин. С этого дня все службы будут проводиться исключительно в закрытом режиме без допуска верующих.

Напомним, еще 13 марта настоятель Киево-Печерской Лавры призывал обниматься и причащаться, чтобы побороть коронавирус.

Священник утверждал, что “страшная не эпидемия вируса, а грех, который губит душу”, и говорил, что не следует бояться, потому что “дальше будет хуже, если мы не покаемся”.

“Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга”, – призвал представитель Лавры.

Кроме того, верующим рекомендовал приходить в храм, причащаться и причащать детей. Священник уверял, что в борьбе с коронавирусом поможет молитва.

Как известно, в 2015 году в Киеве сотрудники патрульной полиции догнали возле Киево-Печерской Лавры владыку на Mercedes S класса в кузове W222, водитель которого допустил нарушение правила дорожного движения, но оштрафовать не смогли.

В январе 2019 года наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что после его проклятия умерли 4 человека.

Теги: Коронавирус, КиевоПечерская лавра

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