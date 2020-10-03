Следующие 48 часов будут критическими для президента США Дональда Трампа, который в данный момент борется с коронавирусом COVID-19.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с состоянием Трампа, сообщают ряд СМИ, в частности, американский телеканал CNN и издание The New York Times.

“Жизненно важные показатели президента за последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критическими с точки зрения его лечения. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению”, – сообщил источник репортерам после брифинга врачей Трампа.

Имя источника не озвучивается. Как сообщает издание The Guardian, есть информация, что это мог быть глава аппарата Белого дома Марк Медоуз: он был замечен во время общения с репортерами после брифинга.

Сообщение источника противоречит оптимистическим заявлениям врачей Трампа. Так, сегодня на брифинге лечащий врач американского лидера Шон Конли заверил, что состояние здоровья Трампа хорошее.

“В настоящее время мы с командой очень довольны прогрессом, достигнутым президентом. В четверг у него был легкий кашель, заложенность носа и усталость, которые сейчас проходят, и состояние улучшается”, – заверил Шон Конли.

Как отмечает CNN, врач дал запутанные ответы на вопросы о том, получал ли Трамп дополнительный кислород, но в конечном итоге заявил, что президент США не получал кислород после госпитализации в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

Другой врач сообщил журналистам, что Трамп не испытывает трудностей с дыханием или передвижением.

Известно, что Трампу ввели экспериментальный препарат от Regeneron Pharmaceuticals, чтобы в организме появились антитела для борьбы против коронавируса. Кроме того, он принимает витамины и ряд других препаратов (в частности, Remdesivir).

В то же время, два человека, близких к Белому дому, сообщили изданию The New York Times, что у Трампа возникли проблемы с дыханием в пятницу и что у него упал уровень кислорода. Таким образом, президент США начал получать кислород еще до отправки из Белого дома в госпиталь.

The New York Times со ссылкой на свои осведомленные источники сообщает, что Трамп страдал от кашля, заложенности носа, усталости и лихорадки, и некоторые симптомы ухудшились в пятницу, включая падение уровня кислорода в крови. В связи с этим было принято решение о госпитализации.

По словам представителя администрации Трампа, было решено его госпитализировать, пока он может самостоятельно дойти к вертолету (и не рисковать имиджем, дотянув до того момента, когда Трампу могла уже понадобиться помощь при транспортировке).

Тем временем сам Трамп написал новый твит, в котором поблагодарил врачей и заверил, что чувствует себя хорошо.