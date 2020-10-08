Об этом сообщили в Комиссии по президентских дебатов в США.
“Вторые президентские дебаты пройдут в форме городского собрания, в котором примут участие кандидаты из разных локаций”, – говорится в сообщении.
Дебаты должны состояться 15 октября.
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- Издание CNN собрало 6 важнейших выводов первых дебатов.
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