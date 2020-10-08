Следующий раунд дебатов между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом состоятся онлайн через COVID-19.

Об этом сообщили в Комиссии по президентских дебатов в США.

“Вторые президентские дебаты пройдут в форме городского собрания, в котором примут участие кандидаты из разных локаций”, – говорится в сообщении.

Дебаты должны состояться 15 октября.