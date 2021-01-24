Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.
“Ассамблея обсудит этические, правовые и практические соображения по вакцин против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус выступит перед парламентариями во время дебатов”, – говорится в сообщении.
Были представлены запросы на три неотложные дебаты по:
– “Аресту и задержанию Алексея Навального в январе 2021”
– “Ухудшению ситуации в Беларуси”
– “Свободе выражения мнения (статья 10 ЕКПЧ) под угрозой со стороны крупных технологических компаний”.
Представлены также запросы на обсуждение текущих событий:
- “Запрет русского и других языков национальных меньшинств в Украине”;
- “Неоправданной задержки репатриации армянских военнопленных и других пленных властями Азербайджана как нарушение европейских международных стандартов прав человека;
- “Фактическая ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе во время пандемии COVID-19”.
“Другие темы в повестке дня предусматривают этническое профилирование в Европе, ограничение деятельности неправительственных организаций в государствах – членах Совета Европы и дискриминацию лиц, страдающих хроническими и длительные заболевания”, – говорится в анонсе.
Сообщается, что во время сессии ассамблея будет выбирать заместителя генсекретаря Совета Европы, генсекретаря Ассамблеи и судей Европейского суда по правам человека от Греции и Швейцарии – эти выборы состоятся путем индивидуального электронного голосования.
Ассамблея определит окончательный порядок дня в день открытия сессии.
- Правовой комитет ПАСЕ проголосовал за срочные дебаты по делу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.