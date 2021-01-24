Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет зимнее пленарное заседание с 25 по 28 января в гибридном формате, что позволит членам ПАСЕ принять участие удаленно или лично в Страсбурге.

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

“Ассамблея обсудит этические, правовые и практические соображения по вакцин против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус выступит перед парламентариями во время дебатов”, – говорится в сообщении.

Были представлены запросы на три неотложные дебаты по:

– “Аресту и задержанию Алексея Навального в январе 2021”

– “Ухудшению ситуации в Беларуси”

– “Свободе выражения мнения (статья 10 ЕКПЧ) под угрозой со стороны крупных технологических компаний”.

Представлены также запросы на обсуждение текущих событий:

“Запрет русского и других языков национальных меньшинств в Украине”;

“Неоправданной задержки репатриации армянских военнопленных и других пленных властями Азербайджана как нарушение европейских международных стандартов прав человека;

“Фактическая ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе во время пандемии COVID-19”.

“Другие темы в повестке дня предусматривают этническое профилирование в Европе, ограничение деятельности неправительственных организаций в государствах – членах Совета Европы и дискриминацию лиц, страдающих хроническими и длительные заболевания”, – говорится в анонсе.

Сообщается, что во время сессии ассамблея будет выбирать заместителя генсекретаря Совета Европы, генсекретаря Ассамблеи и судей Европейского суда по правам человека от Греции и Швейцарии – эти выборы состоятся путем индивидуального электронного голосования.

Ассамблея определит окончательный порядок дня в день открытия сессии.