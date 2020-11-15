На следующей неделе Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом сообщил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук во время включения во “влоге” президента Владимира Зеленского.

“На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. На мой взгляд, очень символично, что принятие такого закона происходит как раз в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украине”, – отметил Стефанчук.

Он уточнил, что отдельное внимание Парламент планирует уделить “законопроекту об инвестиционных нянях”.

Также будут рассматриваться законопроекты: о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, о защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, у которых есть инвалидность.

“Также ряд социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19”, – указал первый вице-спикер.

По его словам, всего на следующую неделю запланировано рассмотрение более 100 законодательных актов.

“Поэтому надеюсь, что Парламент, даже несмотря на то, что будут не все народные депутаты, и в президиуме также (из-за инфицирования коронавирусом, – ред.), сможет эффективно выполнить возложенные на него функции”, – подытожил Стефанчук.

(На видео – с 8:55)