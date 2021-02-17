На следующей неделе Украина вернется к адаптивному карантину, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина возвращается к адаптивному карантину — будут определены четыре уровня эпидемической опасности.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

В пределах области будет устанавливаться соответствующий уровень карантина – в зависимости от эпидемической ситуации.

“Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения”, – сказал премьер.

Он подчеркнул, что решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться.

“О критериях определения уровня эпидемической опасности и соответствующие ограничения сегодня в ходе заседания расскажет министр здравоохранения Максим Степанов”, – резюмировал Шмыгаль.