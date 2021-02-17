Covid-19 Украина

обновлено 17.02.2021 в 13:01

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На следующей неделе Украина вернется к адаптивному карантину, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина возвращается к адаптивному карантину — будут определены четыре уровня эпидемической опасности.

Среда, 17 февраля 2021, 13:47

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

В пределах области будет устанавливаться соответствующий уровень карантина – в зависимости от эпидемической ситуации.

“Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения”, – сказал премьер.

Он подчеркнул, что решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться.

“О критериях определения уровня эпидемической опасности и соответствующие ограничения сегодня в ходе заседания расскажет министр здравоохранения Максим Степанов”, – резюмировал Шмыгаль.

  • Ранее Максим Степанов заявлял, что адаптивный карантин должны утвердить через полторы недели после смягчения жесткого карантина.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантин продлят до 30 апреля 2021 года.
Теги: Денис Шмыгаль, карантин, Коронавирус

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