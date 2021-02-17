На следующей неделе Украина вернется к адаптивному карантину, — Шмыгаль

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров.
В пределах области будет устанавливаться соответствующий уровень карантина – в зависимости от эпидемической ситуации.
“Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения”, – сказал премьер.
Он подчеркнул, что решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться.
“О критериях определения уровня эпидемической опасности и соответствующие ограничения сегодня в ходе заседания расскажет министр здравоохранения Максим Степанов”, – резюмировал Шмыгаль.
- Ранее Максим Степанов заявлял, что адаптивный карантин должны утвердить через полторы недели после смягчения жесткого карантина.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантин продлят до 30 апреля 2021 года.