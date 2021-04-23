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Наступного тижня з «червоної» зони вийдуть Київ і п’ять областей — Ляшко

Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що наступного тижня Київ та п'ять областей України залишать "червону" карантинну зону, в якій діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. 

Пятница, 23 апреля 2021, 22:59

Про це повідомив заступник очільника МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко.

“За нашими прогнозами впродовж наступного тижня будуть виходити з “червоного” рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області”, — написав Ляшко.

Зауважимо, що у названих Ляшком регіонах дійсно покращується епідемічна ситуація. Так, за даними МОЗ на 23 квітня, на Львівщині знизився відсоток від епідпорогу, стабілізувалися рівень та динаміка госпіталізації, але із завантаженістю ліжок з киснем та коефіцієнтом виявлення нових випадків захворювання на коронавірус залишаються проблеми. У Києві високі рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

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В Київській, Полтавській та Запорізькій областях високі коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізації. В Одеській — високий коефіцієнт виявлення випадків та завантаженість ліжок з киснем.

Карантин в Україні

Днями Кабінет Міністрів України продовжив дію режиму надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 30 червня.

Адаптивний карантин знову почав діяти в Україні з 24 лютого. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозувалося на кінець квітня.

Однак прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в запровадженні тотального локдауну по всій території України немає потреби. 14 квітня він знову повторив цю тезу.

19 квітня Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі коронавірусу, але незабаром очікується новий.

  • Водночас МОЗ не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Теги: адаптивный карантин, Виктор Ляшко, Киев, Киевская область, Коронавирус, МОЗ Украины, червона зона

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