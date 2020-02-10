Об этом пишет британское издание The Mirror.
Актриса “Звездных войн” надела черное платье в пол, украшенное золотой вышивкой, а поверх накинула плащ, который и стал темой для обсуждения. По краям плаща указаны имена нескольких женщин, которые, по мнению Натали, не получили признания за их работу.
На мысе плаща вышита фамилия Лулу Ванг – ее считали горячим фаворитом за фильм “Прощание”. Есть имя и Греты Гервиг, режиссера “Маленьких женщин”.
Таким образом Натали Портман решила намекнуть на гендерную дискриминацию в Голливуде.
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