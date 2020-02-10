Об этом пишет британское издание The Mirror.

Актриса “Звездных войн” надела черное платье в пол, украшенное золотой вышивкой, а поверх накинула плащ, который и стал темой для обсуждения. По краям плаща указаны имена нескольких женщин, которые, по мнению Натали, не получили признания за их работу.

натали портман

Getty Images

На мысе плаща вышита фамилия Лулу Ванг – ее считали горячим фаворитом за фильм “Прощание”. Есть имя и Греты Гервиг, режиссера “Маленьких женщин”.

натали портман

Getty Images

наталии портман

Getty Images

Таким образом Натали Портман решила намекнуть на гендерную дискриминацию в Голливуде.