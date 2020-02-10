38-летняя актриса Натали Портман прибыла на 92-ю ежегодную церемонию вручения премии "Оскар", облаченная в плащ, на котором вышиты имена женщин-режиссеров, не получивших номинации кинопремии.

Об этом пишет британское издание The Mirror.

Актриса “Звездных войн” надела черное платье в пол, украшенное золотой вышивкой, а поверх накинула плащ, который и стал темой для обсуждения. По краям плаща указаны имена нескольких женщин, которые, по мнению Натали, не получили признания за их работу.

На мысе плаща вышита фамилия Лулу Ванг – ее считали горячим фаворитом за фильм “Прощание”. Есть имя и Греты Гервиг, режиссера “Маленьких женщин”.

Таким образом Натали Портман решила намекнуть на гендерную дискриминацию в Голливуде.