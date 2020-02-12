Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов одновременно отвечать на угрозы и России, и Китая.

Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“НАТО должно быть готовым отвечать сразу на много вызовов и угроз одновременно. Поэтому мы не должны выбирать, мы должны отвечать на все. Мы все согласились во время встречи в Лондоне, что должны отвечать на последствия, которые для нашей безопасности имеет подъем Китая”, – заявил Столтенберг.

По словам генсека, уже в скорости Китай станет самой крупной экономикой в мире, а уже сейчас страна имеет второй в мире по величине оборонный бюджет.

“Мы видим в этом как вызовы, так и новые возможности, связанные с подъемом Китая, и я приветствую единство союзников именно в таком видении”, – добавил он.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп предлагает создать “самые мощные” ядерные силы в мире, по истечению срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3.