Соответствующее заявление спецпредставителя генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймса Аппатурая опубликовано на сайте альянса.
“Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения”, – говорится в заявлении.
Альянс также призвал стороны конфликта возобновить переговоры о мирном урегулировании ситуации.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал авиационную и артиллерийскую атаку.
- Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.