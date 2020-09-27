Североатлантический альянс выражает обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призывает стороны прекратить боевые действия.

Соответствующее заявление спецпредставителя генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймса Аппатурая опубликовано на сайте альянса.

“Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения”, – говорится в заявлении.

Альянс также призвал стороны конфликта возобновить переговоры о мирном урегулировании ситуации.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.