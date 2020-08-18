Об этом он сообщил в Twitter.
Столтенберг провел важное обсуждение с президентом Польши Анджеем Дудой по Беларуси.
“Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам. НАТО не представляет угрозу и не имеет военного наращивания в регионе. Мы бдительны и готовы защищать всех союзников”, – подчеркнул Столтенберг.
- Власти Ирландии и Канады также заявили, что не признают официальные итоги президентских выборов в Беларуси, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
- Ранее депутаты Европейского парламента сообщили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.