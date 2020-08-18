Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс не представляет угрозы для Беларуси.

Об этом он сообщил в Twitter.

Столтенберг провел важное обсуждение с президентом Польши Анджеем Дудой по Беларуси.

“Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам. НАТО не представляет угрозу и не имеет военного наращивания в регионе. Мы бдительны и готовы защищать всех союзников”, – подчеркнул Столтенберг.