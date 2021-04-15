НАТО підтримало санкції США проти Росії

Про це повідомили на сайті Альянсу.

“Союзники по НАТО підтримують Сполучені Штати та солідарні з ними після того, як 15 квітня вони оголосили про дії у відповідь на дестабілізаційну діяльність Росії. Союзники вживають заходів індивідуально і спільно задля зміцнення колективної безпеки Північноатлантичного альянсу”, – йдеться у заяві.

Крім того, країни-члени НАТО наголосили, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізаційної поведінки. Зокрема, згадується порушення суверенітету і територіальної цілісності України та Грузії, а також постійне порушення, невиконання та обхід міжнародних зобов’язань.

“Союзники продовжуватимуть працювати в тісній співпраці з метою спротиву діям Росії, які становлять загрозу євроатлантичній безпеці. Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізаційну поведінку і виконувати свої міжнародні зобов’язання, як це роблять союзники, включаючи чинні угоди й зобов’язання в галузі контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації та негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно анексованому Криму”, – йдеться в заяві.

У НАТО додали, що не проти періодичного та значущого діалогу з Росією, але поведінка цієї держави має зробити такий діалог можливим.

“Нам шкода, що Росія продовжує ігнорувати ініціативу НАТО на початку 2020 року провести засідання Ради Росія-НАТО”, – заявили в Брюсселі.

Нагадаємо, що у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції стосувалися кібератак Росії на урядові ресурси США, а також анексії Криму.