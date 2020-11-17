Ранний и нескоординированный вывод войск из Афганистана может стать масштабной проблемой.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает информационное агентство Associated Press.

По его словам, Альянс заплатит “высокую цену” за вывод войск США из Афганистана, если американский президент Дональд Трамп решится на такой шаг.

“Мы стоим перед трудным решением. Мы были в Афганистане 20 лет, и ни одна страна-член НАТО не хочет оставаться там дольше, чем необходимо. Но цена слишком раннего и нескоординированного ухода может быть очень высокой”, – сказал генсек.

Также Столтенберг добавил, что в Афганистане находится около 12 тысяч солдат. Половина из них – военные США. Альянс рассчитывает на их поддержку.

К слову, Дональд Трамп вернулся к вопросу вывода войск США из Афганистана. Сейчас ведутся обсуждения вероятного плана возвращения военных.