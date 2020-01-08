Об этом он написал на своей странице в Twitter.
В то же время Столтенберг осудил ракетные удары, которые уже были нанесены Ираном по американским базам.
“Я осуждаю иранские ракетные удары по американским силам и силам коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия. Союзники продолжают консультироваться и сохранять приверженность нашей учебной миссии в Ираке”, – написал Столтенберг.
Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.
- Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.
- 7 января в Иране проходит массовое прощание с Сулеймани. Во время мероприятия произошла давка, погибли более 50 человек.