Об этом заявила пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Оана Лунгеску изданию Reuters.

Сегодня на митинге в свою поддержку Александр Лукашенко заявил о наращивании сил НАТО на западных границах Беларуси.

В НАТО отреагировали на его слова и заявили, что НАТО не представляет угрозы для Беларуси.

“В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит строго оборонительный, соразмерный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира”, – сообщила она.