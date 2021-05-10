Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Церемонія підписання Угоди пройшла в понеділок, 10 травня, за участю генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і міністр закордонних справ Австрії Александера Шелленберга.
“Після вступу в силу документа ця угода відкриє шлях до офіційного відкриття у Відні місії НАТО при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях”, – повідомили в Альянсі.
Фото: НАТО
- 6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону. Зеленський наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
- У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вступ України в НАТО призведе “до масштабної ескалації” війни на Донбасі. У відповідь Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс, а не Москва, прийматиме рішення про вступ України у майбутньому.
- Взимку цього року президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ Axios заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. Він також адресував запитання лідеру США Джо Байдену: “Чому ми (Україна, – ред.) досі не в НАТО”? На це запитання згодом відповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зазначивши, що Україні потрібно сконцентруватися на реалізації реформ, щоб наблизитися до членства в Альянсі.
- Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка має прискорити шлях до повноправного членства в Альянсі.