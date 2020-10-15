Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеочередную проверку телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK. Причиной проверки стала трансляция на этих телеканалах встречи нардепа Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Отмечается, что встреча нардепа и Путина транслировалась в эфирах этих телеканалов в период с 6 по 8 октября.

В Нацсовете сообщили, что заявления, которые звучали в ходе этой встречи, могут сформировать ложное впечатление зрителей о позитивном отношении Путина к Украине. Кроме того, трансляция этой встречи создает идеализированный образ президента страны-агрессора, создает угрозу национальной безопасности Украины.

“Редакцией телеканалов не были приняты меры по предотвращению предвзятого и несбалансированного обсуждения данного вопроса (поставки вакцины от COVID-19 – ред.), что в беспрецедентных условиях пандемии является потенциально угрожающей формой публичной коммуникации для национальной безопасности Украины”, – отметили в ведомстве.