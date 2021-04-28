Наукового керівника народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киви, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.

Про це Кива сказав журналістам, повідомляють #Букви.

“На мене виливається шквал негативу, необґрунтованого негативу. Собаки гавкають навіть тоді, коли караван іде … Прикро, що зараз починають страждати ті, хто брав участь у здачі [роботи] … Ось мені передзвонив мій науковий керівник, доктор наук, професор, шанована людина – його вигнали з місця роботи. Його звільнили”, – сказав Кива.

“Але я йому сказав, щоб він не переживав. Бути науковим керівником у Киви сьогодні – це одна історія, а бути науковим керівником у Киви завтра – це зовсім вже інша історія, зовсім інша позиція. Тому я йому сказав: “Прийду до влади – зроблю міністром освіти”.

На запитання журналістів, де саме працював його науковий керівник, Кива відмовився відповісти.

Свою наукову роботу і отримання ступеня кандидата Ілля Кива назвав “тренуванням мозку”.

Як повідомлялося, 26 квітня нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Нагадаємо, під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.