Об этом сообщает CNN.

300 лет назад не существовало паролей и кодов к конвертам с письмами, но каждый адресант хотел сохранить свои мысли от посторонних. Поэтому конверты зашифровывали.

Одним из самых популярных способов было использование техники, которая называется блокировка букв. Эта техника предусматривала уникальное складывание листа бумаги, чтобы в конечном итоге получился стандартный конверт. Именно таким способом были закодированы 577 писем, доставленных в Гаагу в Нидерландах между 1689 и 1706 годами, они были найдены в багажнике не доставленной почты.

Письма никогда не доходили до конечных адресатов. Ученые сначала не хотели их открывать, ведь нужно было повреждать конверты. Зато команда нашла способ прочитать одно из писем, не сломав его печати и не развернув его любым образом. Это стало возможным с помощью высокочувствительного рентгеновского сканера и компьютерных алгоритмов.

“Этот алгоритм вводит нас прямо в суть закодированного письма. Мы могли бы просто разрезать эти письма, но вместо этого мы потратили время, чтобы изучить их на предмет скрытых, тайных и недоступных качеств. Мы узнали, что письма могут быть гораздо более показательными, когда они останутся закрытыми”, – говорится в заявлении исследовательской группы.

Техника раскрыла содержание письма от 31 июля 1697 года. В нем содержится просьба Жака Сеннака к его кузену Пьеру Ле Персу, французскому купцу в Гааге, о заверенной копии свидетельства о смерти Даниэля Ле Перса.

Детали могут показаться прозаическими, но исследователи утверждают, что письмо дает увлекательное представление о жизни обычных людей.

Сундук со старыми письмами принадлежал начальнику почты Симону де Бриену и его жене, почтальону Мари Жермен. В 1926 году письма приобрел музей Voor Communicatie в Гааге.

Кроме неоткрытых писем, сундук содержит 2571 открытое письмо и фрагменты, которые по тем или иным причинам так и не дошли до места назначения.

Тогда еще не существовало почтовых марок, и получатели, а не отправители, несли ответственность за почтовые и транспортные расходы. Если получатель умер или отклонил письмо, плата за почтовые услуги не взималась, а письма не были доставлены.

Новый способ сканирования

Рентгеновские сканеры изначально были разработаны для показа содержания минералов в зубах и использовались в стоматологических исследованиях. Однако эта технология пригодилась исследователям исторических документов.

“Технология сканирования похожа на медицинские КТ-сканеры, но с использованием гораздо более интенсивных рентгеновских лучей, которые позволяют увидеть мельчайшие следы металла в чернилах, которые использовались для написания этих писем. Остальные члены команды смогли сделать наше сканирующее изображения и превратить его в буквы, которые мы могли открыть виртуально и прочитать впервые за 300 лет”, – сказал автор исследования Дэвид Миллс, исследователь Лондонского университета королевы Мэри.

Исследователи также отметили, что эта технология сможет помочь раскрыть содержание многих документов и писем, которые нельзя открыть в прямом смысле.

В частности, применение этой технологии может раскрыть содержание запечатанных документов и писем в Наградных работах – архиве документов, изъятых британцами из вражеских кораблей между 17 и 19 веками.