В январе этого года исполнительный директор Moderna Стефан Бансель просматривал новости на своем iPad, находясь на семейном отдыхе во Франции. Его внимание сразу привлек заголовок: "Ученые работают над подавлением вспышки таинственного вируса в Китае". Так началась уникальная история вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает издание Business Insider.

После этого Бансель написал электронное письмо доктору Барни Грэму, исследователю вакцин в Национальном институте здравоохранения США, спрашивая его, что он знает об этих случаях пневмонии, которые появляются в центральном Китае.

Грэм сказал, что еще не знает деталей о происхождении и особенностях таинственного вируса, но в течение нескольких дней его признали новым коронавирусом. Бансель призвал Грэм сообщить ему, когда правительственные ученые будут иметь данные о генетической последовательности вируса.

Его компания Moderna была готова приступить к работе.

Менее чем через год, Moderna и NIH разработали вакцину, которая является очень эффективной в предотвращении заражений COVID-19. Скорость, с которой Moderna работала над разработкой вакцины от нового вируса, является беспрецедентной.

Если вакцина этой компании, а также компаний Pfizer и BioNTech получат разрешение на экстренное использования до конца года, около 20 млн американцев смогут получить спасительное прививки уже в декабре. Это может стать началом конца пандемии коронавируса в мире.

Новая эра исследований вакцин

Кроме разработки вакцины, Moderna сейчас активно занимается открытием новой эры исследований вакцин, построенных на технологиях, которые намного быстрее традиционных методов. Новый подход обещает революцию в процессе изготовления вакцин, а для Moderna – это шанс захватить большой кусок рынка вакцин в 35 млрд долларов, где доминируют крупные фармацевтические компании.

“Это не та игра. Мы никогда не видели вирус. Нам не нужно видеть вирус. Нам нужна генетическая инструкция вируса”, – сказал Бансель.

Сейчас пандемия в мире бурлит. Эксперты опасаются, что зима может быть самой напряженной. Особенно уязвимые к вирусу люди, а также некоторые медицинские работники, скорее всего, будут вакцинированы первыми.

Полноценная вакцинация может быть широко доступной многим американцам весной или в начале лета 2021 года.

Инвесторы сразу поддержали видение Банселя относительно потенциала Moderna. С начала года акции компании выросли примерно на 400%. Сейчас Moderna имеет рыночную стоимость в 39 млрд долларов, что делает ее одной из самых дорогих биотехнологических компаний.

Как Moderna смогла так быстро создать вакцину от коронавируса?

Moderna имела большой опыт в разработке вакцины из-за ее давних отношения с инфекционным отделением NIH. Поэтому компания с 2017 года начала тесно сотрудничать с доктором Грэмом.

Лаборатория Грэма наметила 25 семей вирусов, которые могут заразить людей и вызвать огромные проблемы для мира. План заключался в разработке инструкции к каждому типу вируса, определении слабых мест и способах их использования.

Революционная технология мРНК

Эта технология была перспективной в начале 2019 года, но все еще не доказанной. Moderna и NIH начали раннюю лабораторную работу над двумя вакцинами: одна от вируса Nipah, который передается летучей мышью, и другая от коронавируса, который называют респираторным синдромом Ближнего Востока.

Обе вакцины были построены по технологии, основанной Moderna, потенциально мощным, но недоказанным способом разработки вакцин.

На базовом уровне вакцины действуют по принципу предоставления клеткам чувствительности к вирусу для того, чтобы наш организм распознал его как злоумышленника и активизировал антитела.

В течение десятилетий вакцины содержали мертвую или ослабленную версию самого вируса. Тогда ранние достижения в области генетики позволили вакцине использовать только белки, изготовленные вирусом. Этот метод впервые был использован в 1980-х годах для разработки вакцины против гепатита В.

Moderna стремится сделать шаг на опережение. Вместо использования вирусов или белков технология компании требует лишь генетического материала вируса. Биотехнология сосредоточена на информационной РНК, генетическом материале, который сообщает клеткам, как производить белки.

Это видение убедило инвесторов вложить рекордную сумму денег в частную компанию: 110 млн долларов в 2013 году и 450 млн долларов в 2015 году. В следующем году инвесторы вложили на 474 миллиона долларов больше, а в начале 2018 – на 500 млн долларов больше.

Это завершилось первичным публичным размещением акций в декабре 2018 года, крупнейшим в истории биотехнологической отрасли. Moderna собрала 563 миллиона долларов. Компанию оценили в 7,5 млрд долларов.

Несмотря на масштабное финансирование и большие амбиции, технология Moderna оказалась недоказанной до 2020 года. На рынке нет лекарственных средств или вакцин на основе мРНК, и до этой пандемии не было результатов поздних стадий, которые показали, что подход работал у человека.

Безумные часы и короткие ночи

В начале января, обменявшись электронной почтой о таинственной вспышке вируса в Китае, Грэм и Бансель во время телефонного разговора договорились, что настало время применить свои ранние исследования на практике.

“Мы сказали: “Ну, вместо того, чтобы работать над чем-то, что может произойти, почему бы нам не поработать над тем, что происходит, и не сделать наш демонстрационный проект по коронавирусу”, – рассказал Грэм.

Ученые NIH ориентировались на белок, который вирус использует для закрепления на здоровых клетках и их заражения. МРНК-вакцина заставляет организм вырабатывать этот белок. Это генерирует иммунный ответ, который помогает защитить клетки от болезни.

После публикации генетической последовательности коронавируса 11 января командам понадобилось два дня, чтобы окончательно определить целевую генетическую последовательность для вакцины, которую назвали мРНК-1273. На традиционных платформах вакцин этот процесс может занять годы.

В течение следующих недель вирус распространился по всему миру, в результате чего в феврале и марте погибли тысячи людей, а на финансовых рынках наблюдалось начало кризиса. В то же время около 100 сотрудников Moderna круглосуточно работали вместе с учеными NIH над разработкой вакцины от коронавируса.

“Этот период был насыщен безумными часами, короткими ночами. Они сделали то, что должны были сделать “, – сказал Бансель.

На первом круге испытаний технология Moderna показала впечатляющие результаты. Сотрудничество с командой Грэма помогла ей двигаться быстрее, чем конкуренты. 24 февраля компания отправила первую партию экспериментальной вакцины ученым NIH в Бетесде, штат Мэриленд.

Первый доброволец получил дозу 16 марта в Сиэтле, и это дало старт первому в мире клиническому испытанию любого кандидата на вакцину от коронавируса.

Шум вокруг вакцины не утихал, а критика нарастала

В первом исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев.

В мае компания опубликовала промежуточные результаты этого исследования в пресс-релизе, в котором сказано, что в организме всех участников были созданы белки, борющиеся с вирусами, или антитела. Еще более обнадеживающим является то, что люди, которые получали более мощную дозу, производили больше антител.

Инвесторы ободрили прогресс, отправив Moderna 30 млрд долларов. Но, когда компания принимала научное внимание, ее руководители также сталкивались с критикой.

В течение нескольких часов после обнародования этих результатов и рост количества акций на 25%, Moderna объявила о планах собрать 1,3 млрд долларов, продав акции. Некоторые эксперты по инфекционным болезням раскритиковали это решение, желая увидеть основные данные. Конкуренты утверждали, что Moderna получает прибыль от пандемии и спекуляций относительно вакцины.

В течение следующих нескольких месяцев лидеры Moderna продали некоторые собственные пакеты акций компании, когда цена акций росла.

Запуск операции Warp Speed

Еще одной причиной быстрого успеха Moderna является значительная поддержка, которую она получила от правительства США, особенно после операции Warp Speed, начатой ​​в мае для ускорения разработки вакцин.

Амбициозная программа потратила более 12 млрд долларов на поддержку разработки вакцин. В общем США выделили 2,48 млрд долларов на исследования Moderna.

Не имея финансовых рисков, Moderna быстро начала дополнительные и более масштабные исследования.

Как правило, исследования вакцины происходят в три этапа, причем каждое исследование является более глобальное и дороже, чем предыдущее. Финансирование правительства США позволило, чтобы этот процесс происходил одновременно.

27 июля Moderna и Pfizer запустили 30 000 добровольческих исследований, призванных дать окончательный ответ о том, смогут ли их экспериментальные вакцины сработать у людей и остановить COVID-19. Эти окончательные исследования известны как испытания третьей фазы.

Moderna замедляет гонку с Pfizer

Неожиданно, в разгар гонки вакцин, команда Банселя приняла решение затормозить.

В течение последних недель лета Moderna начала вакцинацию добровольцев. К середине сентября к испытаниям были привлечены около 20 000 добровольцев.

Moderna намеренно замедлила исследования, чтобы увеличить расовое и возрастное разнообразие добровольцев.

Феноменальный успех позднего этапа исследований

15 ноября был далеко не ленивым воскресным утром для Банселя, который суетливо шагал по домашнему кабинету, ожидая важнейших результатов в своей карьере.

Он знал, что группа независимых экспертов собирается в 10 утра, чтобы впервые обработать предварительные результаты исследований вакцины Moderna.

Утром команда Банселя позвонила ему и попросила принять участие в видеоконференции WebEx.

Независимая комиссия рассмотрела 95 случаев COVID-19 среди добровольцев. 90 человек, которые получили плацебо, заболели, а 5 человек, которые получили вакцину Moderna, полностью здоровы.

Это означало, что вакцина является приблизительно на 95% эффективной в предотвращении COVID-19. Этот результат делает вакцину Moderna одной из самых мощных вакцин в медицине.

“Вы можете себе представить, какое мы почувствовали облегчение, как мы рады тому, что, как я надеюсь, сможем помочь миллионам людей по всему миру”, – сказал Бансель.

Даже с большим научным успехом пандемия еще далеко не закончена

В этом месяце или в начале декабря Moderna планирует подать в США разрешение на экстренное использования, начав процесс рассмотрения, который продлится недели.

Забегая на перспективу, даже если вакцина будет разрешена, понадобится несколько месяцев, пока она станет широко доступной в США, и даже дольше, чтобы она дошла до всего мира.

Наличие эффективных вакцин дает обществу ценный инструмент борьбы. Но людям придется продолжать носить маски и социально дистанцироваться.

Видение Moderna всегда было на годы вперед, а 2020 год подтолкнул команду доказать свои разработки.

Бансель предусматривает, что разработка вакцины от COVID-19 может превратиться в иммунизацию от других болезней.

“Это копирования и вставки”, – сказал он.