Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.

Об этом сообщается в его Instagram.

“Кто лежит в робе, лысый и в очках на кровати с Библией в руках? Тот я. С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели, а на кровати (суперскандальное нарушение правил) – потому что объявил голодовку”, – пишет Навальный.

Свое решение он объяснил тем, что у него нет других методов борьбы.

“Я объявил голодовку с требованием выполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача”, – написал Навальный.

Он связал требование пустить врача с болью в спине и ноге и отсутствием медицинской помощи.

“Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает”, – отметил Навальный.

Напомним, в штабе российского оппозиционера Алексея Навального отказались исправлять карту, на которой незаконно оккупированный украинский Крым обозначен как часть России.

Как известно, сам Алексей Навальный неоднократно высказывал неоднозначную позицию относительно оккупации украинского Крыма.

В частности, Навальный в 2014 году, комментируя захват Россией украинских территорий, заявлял, что “несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ”, “останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины”.

“Крым – это бутерброд с колбасой, или, чтоб его туда-сюда возвращать?” – говорил он.