Российский оппозиционер Алексей Навальный, который ранее был госпитализирован с тяжелым отравлением, опубликовал фото и написал, что уже дышит самостоятельно.

Фото политик опубликовал в Instagram.

“Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней̆ помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую”, – написал он.

Накануне сообщалось, что Алексея Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик в состоянии сам встать с кровати.