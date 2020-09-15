Фото политик опубликовал в Instagram.

“Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней̆ помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую”, – написал он.

Накануне сообщалось, что Алексея Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик в состоянии сам встать с кровати.

  • 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
  • 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
  • 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
  • В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
  • Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
  • 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.
  • 10 сентября стало известно, что Алексей Навальный полностью пришел в себя. Он может говорить и помнит детали того, что происходило до потери сознания в самолете.