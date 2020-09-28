Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель навещала его в берлинской клинике "Шарите".

Об этом он написал в Twitter.

“Встреча была, но не стоит называть ее „секретной“. Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице”, – написал политик.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Напомним, сегодня издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального во время его лечения в немецкой клинике “Шарите”.

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.