Об этом сообщает Der Spiegel.
По данным издания, если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.
“Согласно информации Bellingcat и Der Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности потери сознания на борту самолета. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением”, – пишет издание.
Государственное управление уголовной полиции Берлина усилило меры безопасности в отношении Навального.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.