Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя. Он может говорить и помнит детали того, что происходило до потери сознания в самолете.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.

“Согласно информации Bellingcat и Der Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности потери сознания на борту самолета. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением”, – пишет издание.

Государственное управление уголовной полиции Берлина усилило меры безопасности в отношении Навального.