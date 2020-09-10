Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.

“Согласно информации Bellingcat и Der Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности потери сознания на борту самолета. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением”, – пишет издание.

Государственное управление уголовной полиции Берлина усилило меры безопасности в отношении Навального.

  • 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
  • 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
  • 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
  • В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
  • Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
  • 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.