Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
“Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, – сущая ерунда”, – говорится в сообщении.
Навальный отметил, что совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.
“Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: “Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово”. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню”, – рассказал он.
“Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: “О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт”. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел”, – добавил Навальный.
По его словам, “много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской берлинской клиники “Шарите” решили главную”.
“Они превратили меня из “технически живого человека” в того, кто имеет все шансы снова стать высшей формой существа современного общества – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки”, – резюмировал Навальный.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.
- 15 сентября Навальный опубликовал фото и написал, что уже дышит самостоятельно.
- Позже стало известно, что Навального отравили до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.