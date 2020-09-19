Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находился в коме из-за отравления веществом из группы "Новичок", рассказал, как проходит его восстановление.

Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

“Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, – сущая ерунда”, – говорится в сообщении.

Навальный отметил, что совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

“Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: “Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово”. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню”, – рассказал он.

“Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: “О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт”. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел”, – добавил Навальный.

По его словам, “много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской берлинской клиники “Шарите” решили главную”.

“Они превратили меня из “технически живого человека” в того, кто имеет все шансы снова стать высшей формой существа современного общества – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки”, – резюмировал Навальный.