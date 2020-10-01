Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент РФ Владимир Путин.

Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

“Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий события”, – заявил Навальный.

Он также отметил, что вернется в Россию после окончания курса лечения.

“Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!” – добавил политик.

Журналисты отметили, что Навальный выглядит раскованным, он шутит, много смеется. С первого взгляда не видно, что он лежал в коме и был на грани смерти. Однако, когда политик хочет налить себе воды из бутылки, это удается ему с трудом, потому что так сильно дрожат руки.

Охранники сопровождают Навального круглосуточно и обращают внимание на детали: бутылка газировки, которую журналисты поставили на стол для гостя интервью, была выбрана одним из охранников из множества бутылок в холодильнике редакции. Потому что случайный выбор увеличивает чувство безопасности.

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.