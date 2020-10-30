Об этом он сказал в эфире “Навальный Live”.
Это было первое появление Навального в эфире после отравления ядом из группы “Новичок”.
Политик подключился к эфиру из Германии.
“Моя задача – как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы, наверное, не вытянул”, – рассказал Навальный.
Он также сказал, что немецкие медики не могут дать ясных и точных прогнозов относительно сроков его полного восстановления.
Напомним, что 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. 22 августа Навального в бессознательном состоянии транспортировали из Омска до Берлина. 24 августа в берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
2 сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме политика следы яда из группы “Новичок”. 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы. 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя. Политик мог говорить и помнил детали того, что происходило до потери сознания в самолете.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может присоединиться к санкциям против Российской Федерации из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Зеленский отметил, что перед тем, как принять решение о санкциях, он хотел бы ознакомиться с деталями от немецкой стороны.
- В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили еще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
- Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.
- Накануне послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против Российской Федерации из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. В санкционном списке оказались шесть физических лиц и одна компания.