Российский оппозиционный политик Алексей Навальный собирается вернуться в Россию, однако боится, что там его могут снова отравить.

Об этом он сказал в эфире “Навальный Live”.

Это было первое появление Навального в эфире после отравления ядом из группы “Новичок”.

Политик подключился к эфиру из Германии.

“Моя задача – как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы, наверное, не вытянул”, – рассказал Навальный.

Он также сказал, что немецкие медики не могут дать ясных и точных прогнозов относительно сроков его полного восстановления.

Напомним, что 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. 22 августа Навального в бессознательном состоянии транспортировали из Омска до Берлина. 24 августа в берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.

2 сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме политика следы яда из группы “Новичок”. 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы. 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя. Политик мог говорить и помнил детали того, что происходило до потери сознания в самолете.