Об этом пишет американское издание The New York Times.

Подробности того, как именно был отравлен Навальный, остаются неясными.

Немецкие эксперты, изучившие доказательства, теперь говорят, что яд “Новичок” был подмешан в жидкость, скорее всего, в чай, который Навальный пил в аэропорту перед своим рейсом.

Немецкие врачи обнаружили концентрацию нервно-паралитического яда в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке с водой, которую, по словам помощников Навального, они взяли из номера отеля.

Это говорит о том, что Алексей Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды.

Напомним, что 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. 22 августа Навального в бессознательном состоянии транспортировали из Омска до Берлина. 24 августа в берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.

2 сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме политика следы яда из группы “Новичок”. 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы. 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя. Политик мог говорить и помнил детали того, что происходило до потери сознания в самолете.