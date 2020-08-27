Об этом говорится в расследовании немецкого журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
Британские медики из клиники “Шарите” изучили остатки токсических веществ, которые остались в организме политика спустя двое суток. Чтобы понять – что это за вещество, они отправили запрос коллегам из Болгарии, которые занимались лечением бизнесмена Эмилиана Гебрева, которого отравили в 2015 году в Софии.
Болгарские медики в ответ отправили все имеющиеся данные относительно токсина, который был в организме Гебрева.
Сравнительный анализ показал, что Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. Это инсектициды и нервные токсины – зарин и “Новичок”, который был разработан в российских лабораториях.
В 2015 году на ручку двери Гебрева нанесли нервнопаралитический яд (“Новичок” или близкое по составу вещество). В тот же день, после ужина, Гебрев потерял сознание. После госпитализации он впал в кому.
Классическим антидотом при таком отравлении является введение атропина. Так сейчас пытаются вылечить Навального.
Напомним, ранее сообщалось, что Федеральное правительство Германии требует срочно начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
- Напомним, 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.