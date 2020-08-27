Об этом говорится в расследовании немецкого журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.

Британские медики из клиники “Шарите” изучили остатки токсических веществ, которые остались в организме политика спустя двое суток. Чтобы понять – что это за вещество, они отправили запрос коллегам из Болгарии, которые занимались лечением бизнесмена Эмилиана Гебрева, которого отравили в 2015 году в Софии.

Болгарские медики в ответ отправили все имеющиеся данные относительно токсина, который был в организме Гебрева.

Сравнительный анализ показал, что Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. Это инсектициды и нервные токсины – зарин и “Новичок”, который был разработан в российских лабораториях.

В 2015 году на ручку двери Гебрева нанесли нервнопаралитический яд (“Новичок” или близкое по составу вещество). В тот же день, после ужина, Гебрев потерял сознание. После госпитализации он впал в кому.

Классическим антидотом при таком отравлении является введение атропина. Так сейчас пытаются вылечить Навального.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральное правительство Германии требует срочно начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального.