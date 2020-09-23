Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите", где он проходил лечение после отравления токсином из группы "Новичок".

Об этом проинформировали в пресс-службе клиники.

Отмечается, что Навальный был выписан вчера.

“Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в “Шарите” 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации”, – сказано в сообщении.

В клинике уточнили, что врачи считают возможным полное выздоровление Навального.

“Исходя из прогресса и текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления”, — подчеркивается в заявлении.

О том, что Навального выписали из стационара, сообщила и его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.