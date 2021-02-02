Об этом сообщает российское издание “Дождь”.
Суд в Москве решил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний России о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.
В конце 2014 года его приговорили к 3,5 года по делу “Ив Роше”. Он должен был отмечаться в ФСИН 2 раза в месяц. Федеральная служба исполнения наказаний России считает, что Навальный фактически исчез от контроля, не явившись на регистрацию семь раз. Ведомство настаивало, что ни с Навальным, ни с контактными лицами во время проверочных мероприятий связаться не удалось.
Судья объявила, что Навального отправят в колонию общего режима. До вступления в силу приговора – он останется под стражей.
Таким образом, Навальный должен отбыть три с половиной года лишения свободы за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев). Таким образом он пробудет в тюрьме 2,8 года.
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