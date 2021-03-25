Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

“Учитывая угрозы в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО из перечня: украинский язык, математика, история Украины, география, биология, физика, химия, украинский язык и литература, математика (уровень стандарта), английский язык, немецкий язык, французский, испанский”.

Изменениями к постановлению Правительства от 9 декабря 2020 № 1236 “Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2” предусмотрено, что пробное ВНО, основная и дополнительная сессии ВНО-2021 пройдут в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Будет проходить пробное ВНО с соблюдением всех карантинных требований.

Как сообщила агентству “Укринформ” заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, пробное ВНО будет проходить в стандартном формате на пунктах тестирования.

“Принятое постановление позволяет нам проводить пробное ВНО, основную сессию ВНО, вступительные экзамены в магистратуру даже в красных карантинных зонах. Всего для участия в пробном ВНО зарегистрировались более 140 тыс. Человек, это существенно меньше, чем в прошлом году. В стандартных аудиториях традиционно будут находиться 15 участников и двое инструкторов, такое количество человек в классах позволяет соблюсти безопасных условий. Как и в прошлом году, принципы дистанцирование остаются актуальными, так в процессе работы над тестами участники будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга – 1,2 метра”, – рассказала Вакуленко.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой.