Народный депутат "Батькивщины", председатель Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Андрей Пузийчук заявляет о беспрецедентной коррупции в отрасли.

Об этом он написал в Facebook.

“За более чем месяц работы Временной следственной комиссии можем констатировать, что за последний год коррупция в строительной сфере стала еще более масштабной. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения и жалобы, поступающие в адрес нашей ВСК”, – подчеркнул Пузийчук.

“Никогда в стране не была настолько заблокирована строительная отрасль. В государстве происходит имитация реформы, зато созданы тепличные условия для коррупционеров, для их окружения, для бэк-офисов, которые администрируют ГАСИ”, – отметил он.

Депутат пожаловался, что чиновники ГАСИ блокируют работу государственных и коммунальных предприятий, не выдают разрешение на реконструкцию газотранспортной системы страны, и тому подобное.

“Другой пример – коммунальное предприятие «Ковельводоконал» не может выполнить реконструкцию сетей и сорокотысячный город на грани лишения подачи воды. Коммунальное предприятие «Житлоинвестбуд-УКБ» в Киеве получило три отказа на строительство жилья для атошникив, для воинов, которые защищают наше государство”, – рассказал Пузийчук.