Об этом он написал в Facebook.
“За более чем месяц работы Временной следственной комиссии можем констатировать, что за последний год коррупция в строительной сфере стала еще более масштабной. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения и жалобы, поступающие в адрес нашей ВСК”, – подчеркнул Пузийчук.
“Никогда в стране не была настолько заблокирована строительная отрасль. В государстве происходит имитация реформы, зато созданы тепличные условия для коррупционеров, для их окружения, для бэк-офисов, которые администрируют ГАСИ”, – отметил он.
Депутат пожаловался, что чиновники ГАСИ блокируют работу государственных и коммунальных предприятий, не выдают разрешение на реконструкцию газотранспортной системы страны, и тому подобное.
“Другой пример – коммунальное предприятие «Ковельводоконал» не может выполнить реконструкцию сетей и сорокотысячный город на грани лишения подачи воды. Коммунальное предприятие «Житлоинвестбуд-УКБ» в Киеве получило три отказа на строительство жилья для атошникив, для воинов, которые защищают наше государство”, – рассказал Пузийчук.
- 15 сентября Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Председателем ВСК избран нардеп Андрей Пузийчук (фракция партии “Батькивщина”). В целом в состав комиссии вошли 14 нардепов от различных фракций. Термин деятельности ВСК – один год со дня ее образования.
- В марте Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Вместо нее будут созданы три новых органа: Государственная сервисная служба градостроительства, Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве, Государственная инспекция градостроительства.
- Ранее #Буквы писали о возвращении чиновников эпохи Януковича в сделки, связанные с ГАСИ, а также, что эти схемы согласовывались в офисе президента.