Об этом сообщают #Буквы.

Металлические щиты и бетонные блоки – так в США пытаются защитить президентскую администрацию, опасаясь массовых протестов после оглашения предварительных результатов выборам.

Цель баррикад – максимально создать препятствие на пути тех, которые захотят перелезть через забор и попасть на территорию правительственной резиденции.

Кроме этого, в Вашингтоне (округ Колумбия) заколачивают фанерами окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений. Перекрыты дороги вокруг Trump Hotel.

Напомним, выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.

Согласно национальным опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата от Республиканской партии и нынешнего президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. В некоторых ключевых и колеблющихся штатах, этот разрыв вдвое меньше. Именно такие штаты будут определять исход голосования с помощью Коллегии выборщиков.