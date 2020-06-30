Парламентские фракции хотят заслушать в Верховной Раде Украины главу Кабинета Министров Дениса Шмыгаля. Премьер должен отчитаться по ситуации с наводнениями в западных областях Украины.

Соответствующее решение было принято сегодня на согласительном совете фракций.

С предложением заслушать главу Правительства выступил первый заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко.

Заслушать Шмыгаля хотят во время часа вопросов к Правительству в пятницу, 3 июля.

“По часу Правительства: учитывая ситуацию, которая сложилась с наводнением. 15 тысяч домов подтоплены в 70 населенных пунктах. Это большая катастрофа для страны. Мы хотели бы пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля, поскольку этот вопрос требует координации многих ветвей власти. Это и Министерство финансов по выделению средств, ГСЧС и Министерство внутренних дел по преодолению последствий, и новосозданное Министерство экологии и государственных ресурсов”, – заявил Корниенко.

Это предложение поддержали другие фракции.

В итоге участники заседания приняли решение 3 июля заслушать Шмыгаля по трем вопросам:

– о ликвидации последствий наводнений на западе Украины;

– ряд кадровых вопросов;

– об использовании средств, выделенных на борьбу с коронавирусом COVID-19.