Соответствующее решение было принято сегодня на согласительном совете фракций.
С предложением заслушать главу Правительства выступил первый заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко.
Заслушать Шмыгаля хотят во время часа вопросов к Правительству в пятницу, 3 июля.
“По часу Правительства: учитывая ситуацию, которая сложилась с наводнением. 15 тысяч домов подтоплены в 70 населенных пунктах. Это большая катастрофа для страны. Мы хотели бы пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля, поскольку этот вопрос требует координации многих ветвей власти. Это и Министерство финансов по выделению средств, ГСЧС и Министерство внутренних дел по преодолению последствий, и новосозданное Министерство экологии и государственных ресурсов”, – заявил Корниенко.
Это предложение поддержали другие фракции.
В итоге участники заседания приняли решение 3 июля заслушать Шмыгаля по трем вопросам:
– о ликвидации последствий наводнений на западе Украины;
– ряд кадровых вопросов;
– об использовании средств, выделенных на борьбу с коронавирусом COVID-19.
- Накануне сообщалось, что в результате наводнения остаются подтопленными 70 населенных пунктов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
- Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.