Об этом сообщает американское издание The Washigton Post.

В прошлом месяце в США число умерших от коронавируса превысило 200 000 человек, а группа Covid Survivors for Change, призванная помочь пострадавшим от вируса найти группы поддержки и другие ресурсы, объявила воскресенье национальным днем ​​памяти.

Активисты призывают чиновников “сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления”.

Фото: Katherine Frey/The Washington Post

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus.

🎥: @EvyMages pic.twitter.com/3mcxuYG2xO

— Washingtonian (@washingtonian) October 4, 2020