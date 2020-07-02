Назарбаев выздоровел от коронавируса

Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.
“У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы (лидера нации – ред.) на КВИ показал отрицательный результат”, – сообщил Укибай.
Он также добавил, что Назарбаев в соответствии с рекомендациями врачей продолжит соблюдать режим самоизоляции, работая дистанционно.
Укибай также опубликовал фото экс-президента во время его прогулки на свежем воздухе и показал данные с его фитнес-трекера, согласно которому Назарбаев 2 июля за 42 минуты прошел 2,5 км.
Напомним, 18 июня стало известно, что Нурсултан Назарбаев заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.
- Как известно, Назарбаев был президентом Казахстана около 30 лет. В мае 2019 года он ушел в отставку, оставшись “лидером нации” и членом Конституционного совета. Он возглавил Совет безопасности Казахстана и правящую партию “Нур Отан”. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.