Назарбаев выздоровел от коронавируса

Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

“У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы (лидера нации – ред.) на КВИ показал отрицательный результат”, – сообщил Укибай.

Он также добавил, что Назарбаев в соответствии с рекомендациями врачей продолжит соблюдать режим самоизоляции, работая дистанционно.

Укибай также опубликовал фото экс-президента во время его прогулки на свежем воздухе и показал данные с его фитнес-трекера, согласно которому Назарбаев 2 июля за 42 минуты прошел 2,5 км.

Напомним, 18 июня стало известно, что Нурсултан Назарбаев заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.