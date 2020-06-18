Об этом сообщили в пресс-службе бывшего лидера республики.
Отмечается, что в настоящее время Назарбаев находится на самоизоляции.
“К сожалению, последний тест Елбасы (президента —ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Поводов для беспокойства нет”, — говорится в сообщении на сайте экс-лидера.
Назарбаев продолжает работать дистанционно.
- Как известно, Назарбаев был президентом Казахстана около 30 лет. В мае 2019 года он ушел в отставку, оставшись “лидером нации” и членом Конституционного совета. Он возглавил Совет безопасности Казахстана и правящую партию “Нур Отан”. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.