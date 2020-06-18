Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел COVID-19, он находится на самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе бывшего лидера республики.

Отмечается, что в настоящее время Назарбаев находится на самоизоляции.

“К сожалению, последний тест Елбасы (президента —ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Поводов для беспокойства нет”, — говорится в сообщении на сайте экс-лидера.

Назарбаев продолжает работать дистанционно.