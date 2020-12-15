Комментарий агентства обнародован на сайте.

Как сообщалось ранее, во вторник, 15 декабря, Верховная Рада приняла в первом и втором чтениях законопроектs №№4470, 4471. Они предусматривают восстановление полномочий НАПК после нашумевшего решения Конституционного суда и регламентируют особенности привлечения судей к административной ответственности. За эти решения проголосовало конституционное большинство народных депутатов — 300 и 321 соответственно.

В агентстве отметили, что эти законопроекты вернут НАПК все полномочия, которые были до решения КСУ. Также в НАПК напомнили, что после восстановления полномочий привлечение к уголовной ответственности чиновников, подававших ложные сведения в декларациях за 2017-2019 годы, все равно не будет возможным.

Несмотря на то, что законы решают проблемы, связанные с последствиями решения КСУ, у НАПК есть к ним определенные замечания. А именно:

Закон обязывает НАПК информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи. В НАПК считают, что в таком случае такой мониторинг не будет эффективным. Лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещах (например, автомобилях), которые использует, или попытается “легализовать” имущество, сообщив НАПК о самостоятельно выявленных ошибках в декларации.

В НАПК считают, что в таком случае такой мониторинг не будет эффективным. Лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещах (например, автомобилях), которые использует, или попытается “легализовать” имущество, сообщив НАПК о самостоятельно выявленных ошибках в декларации. Составлять протоколы в отношении судей имеют право только глава НАПК и его заместители. Такая практика, считают в НАПК, может привести к тому, что другие категории (например, депутаты и полицейские) тоже потребуют отдельных процедур для себя. Кроме того, несколько десятков других государственных органов могут составлять протоколы в отношении судей без особых процедур.

Такая практика, считают в НАПК, может привести к тому, что другие категории (например, депутаты и полицейские) тоже потребуют отдельных процедур для себя. Кроме того, несколько десятков других государственных органов могут составлять протоколы в отношении судей без особых процедур. Закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств “очередь” деклараций и информировать декларанта о включении в эту очередь. Это, по мнению агентства, не приведет к повышению эффективности.

Указанные замечания НАПК предлагает устранить как можно быстрее и в ближайшее время подаст соответствующие предложения.