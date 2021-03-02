НАПК направило в суд два протокола на Тупицкого из-за его участка в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Известно, что направленные в суд протоколы касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и умышленного неуказания в декларации участка, расположенного в Крыму.
Ответственность за эти нарушения предусмотрена ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В то же время руководитель ведомства Александр Новиков попросил суд сообщать о датах проведения судебных заседаний, на которых будут рассматривать дело. Он отметил, что хочет лично дать объяснения как человек, который составлял эти протоколы.
Напомним, что 8 февраля глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил два админпротоколы на председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого из-за наличия у него земельного участка в Крыму.
- После скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции, президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении. О таком отстранении судьи сроком на два месяца ходатайствовал Офис генпрокурора.
- Напомним, КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.
- 5 января Конституционный суд рассмотрел указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого по представлению Офиса генерального прокурора и призвал президента придерживаться требований Конституции.