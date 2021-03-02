Covid-19 Украина

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НАПК направило в суд два протокола на Тупицкого из-за его участка в Крыму

Во вторник, 2 марта, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в Голосеевский районный суд столицы два протокола об административном правонарушении отстраненного главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Вторник, 2 марта 2021, 18:45

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Известно, что направленные в суд протоколы касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и умышленного неуказания в декларации участка, расположенного в Крыму.

Ответственность за эти нарушения предусмотрена ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время руководитель ведомства Александр Новиков попросил суд сообщать о датах проведения судебных заседаний, на которых будут рассматривать дело. Он отметил, что хочет лично дать объяснения как человек, который составлял эти протоколы.

Напомним, что 8 февраля глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил два админпротоколы на председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого из-за наличия у него земельного участка в Крыму.

Теги: КСУ, НАПК, Олександр Новіков, Александр Тупицкий, суд

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