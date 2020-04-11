НАПК подтвердило, что Бабиков до должности в ГБР действительно защищал Януковича

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос “Адвокатской совещательной группы”.
“Установлено, что Бабиков А.П. до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту бывшего президента Украины Януковича В.Ф. в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивалось следователями Третьего следственного отдела (отдел по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах) Третьего управления организации досудебных расследований (управление по расследованию военных преступлений) Государственного бюро расследований. Этот факт обуславливает существование частного интереса у Бабикова А. П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства”, – говорится в документе.
В то же время, по данным НАПК, конфликт интересов сейчас “потенциальный”, так как Бабиков как заместитель главы ГБР не влияет на расследование дел Майдана, но в случае отсутствия директора Бюро он может выполнять его обязанности.
Напомним, 28 января на брифинге заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков отрицал, что был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Чорновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
- Позже ГБР сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.
- Татьяна Чорновол рассказала, какие статьи инкриминирует ей Государственное бюро расследований.