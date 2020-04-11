НАПК подтвердило, что Бабиков до должности в ГБР действительно защищал Януковича

Covid-19 Украина

обновлено 11.04.2020 в 07:02

Всего:

2203(+0)

Болеют:

2073(+0)

Выздоровели:

61

Умерло:

69(+0)

08:34 Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 100 тысяч
07:58 На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен украинский боец
07:50 Лазарева суббота-2020: что можно и нельзя делать в этот день
07:21 В Харькове «скорая» попала в ДТП: трое погибших и четверо травмированных
02:26 МИД Германии отказался от Zoom из-за проблем с безопасностью
01:56 Премьера мультфильма «Тролли 2: Мировое турне» из-за пандемии состоялась в Сети
01:13 Порнокомпания Vixen перевела сотрудников на «удаленку»: оборудование обошлось в $250 тысяч
00:43 Сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца-бодибилдера
00:22 Скоробогач рассказал, как лечится от коронавируса

10 апреля

22:49 50 тысяч украинцев лишились работы за 2 недели карантина — Шмыгаль 
22:25 Не занялись борьбой с COVID-19: СБУ проверяет николаевских чиновников 
21:57 Украина выделяет Албании 10 млн помощи в связи с землетрясением 4-месячной давности
21:39 Комендантский час в Киеве вводить не будут — Кличко
21:14 Зеленский пожаловался украинцам на усталость
21:05 Apple и Android разработали системы отслеживания коронавируса
20:55 Не более 47 тысяч гривен: Зеленский анонсировал сокращение зарплат чиновников
20:29 Черновол рассказала, какие статьи ей инкриминируют
20:25 Украина нарастит производство масок: получено оборудование из Китая
20:02 Как Швеция бросила вызов мейнстриму, не вводя тотальный карантин
19:28 В середине апреля в Украине может возникнуть дефицит лимонов
19:03 Разумков официально назначил внеочередное заседание Рады на 13 апреля
18:58 Музей современного искусства Нью-Йорка анонсировал бесплатные онлайн-курсы
Эксклюзив
18:39 Реалии карантина: в украинских магазинах начал падать ажиотаж на гречку и сахар
18:37 В Николаевской области мужчина угрожал полицейским ножом из-за замечания об отсутствии маски
18:23 Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне напряженная
18:00 В Шостке ребенок заразился коронавирусом
17:46 Убийство директора Atlantic Group: жене Кожары объявили о подозрении
Эксклюзив
17:36 При каких симптомах коронавируса к пациенту в Украине приедет «скорая»
17:28 В Раде зарегистрировано постановление о продлении запрета российских соцсетей
17:13 СБУ предлагает продлить запрет российских соцсетей
17:08 В Сингапуре запретили использовать Zoom для школьных уроков
17:00 Кличко: На предприятиях Киева, где будет выявлен COVID-19, введут принудительный карантин

НАПК подтвердило, что Бабиков до должности в ГБР действительно защищал Януковича

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) подтвердило, что заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков ранее был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

Суббота, 11 апреля 2020, 08:19

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос “Адвокатской совещательной группы”.

“Установлено, что Бабиков А.П. до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту бывшего президента Украины Януковича В.Ф. в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивалось следователями Третьего следственного отдела (отдел по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах) Третьего управления организации досудебных расследований (управление по расследованию военных преступлений) Государственного бюро расследований. Этот факт обуславливает существование частного интереса у Бабикова А. П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства”, – говорится в документе.

В то же время, по данным НАПК, конфликт интересов сейчас “потенциальный”, так как Бабиков как заместитель главы ГБР не влияет на расследование дел Майдана, но в случае отсутствия директора Бюро он может выполнять его обязанности.

Фото: facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

Напомним, 28 января на брифинге заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков отрицал, что был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Теги: дело Майдана, Виктор Янукович, НАПК

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!