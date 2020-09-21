Нацагентство по предотвращению коррупции заявляет о давлении со стороны руководства Госбюро расследований из-за попыток уволить заместителя главы ведомства, экс-адвоката Виктора Януковича — Александра Бабикова.

Об этом после допроса в ГБР заявил глава НАПК Александр Новиков, сообщает пресс-служба агентства.

Новиков считает, что допрос связан с тем, что на днях он написал письмо главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырском, в котором отметил, что заместитель главы ГБР Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство органом, который занимается расследованием дел Майдана.

Официальная же причина вызова на допрос — расследование дела о злоупотреблении экс-начальства НАПК на более чем 9 млн грн при аренде оборудования для Регистра деклараций.

По словам Новикова, ГБР пытается оказывать давление на НАПК из-за того, что агентство добивается устранения конфликта интересов у руководителей Бюро Александра Бабикова и Александра Соколова.

Председатель НАПК убежден, что конфликт интересов можно будет устранить только уволив Бабикова.

“Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием [для полного разрешения конфликта интересов] в этом случае может быть только его увольнение с должности”, — сказал он.

Соколов в свою очередь, по словам главы НАПК, не принял мер для устранения конфликта интересов у Бабикова.