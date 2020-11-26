Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
В частности, нарушения выявлены в декларациях 5 министров действующего и бывшего правительств, 12 заместителей министров и 7 судей. Однако в ведомстве не уточнили, о ком именно идет речь.
Также в НАПК добавили, что активно работают над совершенствованием алгоритмов проверок деклараций и отказываются от практики “цепляться к опечаткам”.
В ведомстве заверили, что больше не будут наказывать за ошибки в декларациях, а субъекты декларирования могут официально сообщить о сделанных ими технических ошибках в телефонном или онлайн-режиме. НАПК постепенно отказывается от бумажных переписок.
- В четвертом квартале 2020 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование партии ВО “Батькивщина”.
- Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску политической партии “Всеукраинское объединение “Батькивщина” к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Отмечается, что истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты.