Национальное агентство по предотвращению коррупции отчиталось, что в течение 2020 года выявило признаки уголовного нарушения в 97 декларациях.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

В частности, нарушения выявлены в декларациях 5 министров действующего и бывшего правительств, 12 заместителей министров и 7 судей. Однако в ведомстве не уточнили, о ком именно идет речь.

Также в НАПК добавили, что активно работают над совершенствованием алгоритмов проверок деклараций и отказываются от практики “цепляться к опечаткам”.

В ведомстве заверили, что больше не будут наказывать за ошибки в декларациях, а субъекты декларирования могут официально сообщить о сделанных ими технических ошибках в телефонном или онлайн-режиме. НАПК постепенно отказывается от бумажных переписок.