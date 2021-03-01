Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства Александр Новиков по результатам анализа отчета партии.

В агентстве также отметили, что обнаружили нарушение порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий.

В связи с выявленными нарушениями НАПК составило административные протоколы в отношении лидеров, в частности, таких политических партий: “Движение новых сил Михаила Саакашвили”, “ВО “Свобода”, “Слуга народа”, “Конгресс украинских националистов”.

Кроме того, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах таких 3 политических партий:

“Конгресс украинских националистов” – ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ)

“Блок Вилкула “Украинская перспектива”- ст. 159-1 УК;

“Слуга народа” – ст. 159-1, ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК (в отчетах за два отчетных периода).

Соответствующие материалы агентство направляет в Национальную полицию.

Как заявил председатель политсилы Александр Корниенко, “Слуга народа” выясняет основания для приостановления государственного финансирования и проводит анализ замечаний со стороны НАПК.

Он выразил уверенность, что финансирование будет возобновлено после того, как партия предоставит необходимые объяснения и устранит возможные нарушения в отчетной документации.

“Сейчас мы выясняем основания для приостановления государственного финансирования партии и анализируем замечания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете финансирование будет возобновлено”, – цитирует Корниенко, пресс-служба партии.